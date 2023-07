Promenade et jeu de piste dans le Parc Claude-Goude Parc Claude-Goude Carantec Catégories d’Évènement: Carantec

Finistère Promenade et jeu de piste dans le Parc Claude-Goude Parc Claude-Goude Carantec, 15 septembre 2023, Carantec. Promenade et jeu de piste dans le Parc Claude-Goude 16 et 17 septembre Parc Claude-Goude Libre accès et jeu de piste en autonomie.

Dépliant disponible à l’Office de Tourisme de Carantec (ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, fermé le dimanche) Depuis la terrasse, admirez le magnifique panorama sur la Baie de Morlaix et sur les exploitations ostréicoles.

Découvrez l’environnement sous forme de jeu de piste pour toute la famille. Parc Claude-Goude Route de Pen al Lann, 29600, Carantec Carantec 29660 Finistère Bretagne 02 98 67 00 43 https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/ https://www.ville-carantec.com/cpt_tourisme/le-parc-claude-goude/ Le 20 juillet 1974, Mme Jeanne Goude, veuve de M. André Claude Goude, fait donation de cet arboretum paysager, faisant partie d’un vaste ensemble planté dans les années 1920-1940. Résistant aux pressions spéculatives immobilières, cette femme veut ainsi préserver définitivement un espace boisé sur la « pointe des ajoncs ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T00:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:59:00+02:00 © Alexandre Lamoureux Détails Catégories d’Évènement: Carantec, Finistère Autres Lieu Parc Claude-Goude Adresse Route de Pen al Lann, 29600, Carantec Ville Carantec Departement Finistère Lieu Ville Parc Claude-Goude Carantec

Parc Claude-Goude Carantec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carantec/