Pour la 15e édition de la Nuit de la Chouette, venez profiter en famille des connaissances et anecdotes d’un ornithologue de la LPO PACA qui lèvera le voile sur les rapaces nocturnes. Parc Christine Bernard val de l’Arc Val Saint-André Aix-en-Provence 13627 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur A l’occasion de la 15e édition de la Nuit de la Chouette, venez profiter en famille de la connaissance et des anecdotes d’un ornithologue de la LPO PACA qui lèvera le voile sur les rapaces nocturnes de France : les chouettes et les hiboux.

La première partie de la soirée sera consacrée à présenter les diversesespèces du département, leur biologie et chants… La seconde partie se fera sous forme de balade crépusculaire dans le Parc du Val de l’Arc afin d’espérer contacter la Chouette hulotte, seule espèce présente en milieu urbain durant le mois de mars.

L’occasion également de peut-être observer d’autres animaux nocturnes…C’est le moment ou jamais d’aiguiser tous ses sens !

Cette sortie ayant pour thème la faune sauvage, il n’y a aucune garantie de voir ou d’entendre les animaux recherchés.

Inscription obligatoire. La sortie est peu adaptée à des enfants de moins de 6 ans.

Sortie annulée en cas de fort mistral ou de pluie.

