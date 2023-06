Cinéma en plein air Parc Chavat Podensac Catégories d’Évènement: Gironde

Podensac Cinéma en plein air Parc Chavat Podensac, 16 septembre 2023, Podensac. Podensac,Gironde La Communauté de Communes Convergence Garonne propose au public de choisir le film

qui sera projeté dans le cadre du ciné plein air qui sera projeté le samedi 16 septembre au Parc Chavat de Podensac.

Pour des raisons de réservation de film, le vote est ouvert jusqu’au 7 juillet.

Lien du sondage sur Google : https://forms.gle/UfUSzpJ2pjZJeund7

Un sondage est aussi ouvert sur l’application mobile Intramuros

Voici les trois films retenus

Noturna, la nuit magique, (film d’animation de 2007) : https://fr.web.img4.acsta.net/pictures/14/08/26/10/55/307729.jpg

Mystère, (film de 2021) : https://fr.web.img6.acsta.net/c_310_420/pictures/20/10/15/13/46/0494813.jpg

La légende de Manolo, (film d’animation de 2014) : https://fr.web.img4.acsta.net/pictures/14/09/15/11/04/197854.jpg.

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-16 . EUR.

Parc Chavat

Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine

