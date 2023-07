Fête nationale au Parc Chavat Parc Chavat Podensac, 13 juillet 2023, Podensac.

Podensac,Gironde

Dès 19h30, Fête nationale dans le magnifique cadre du Parc Chavat.

Bal Podium Week-end Dance.

Feu d’artifice à 23h..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Parc Chavat

Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From 7.30pm, Fête nationale in the magnificent setting of Parc Chavat.

Podium Weekend Dance.

Fireworks at 11pm.

A partir de las 19.30 h, Fiesta Nacional en el magnífico marco del Parc Chavat.

Baile de fin de semana en el podio.

Fuegos artificiales a las 23.00 h.

Ab 19:30 Uhr, Nationalfeiertag in der wunderschönen Umgebung des Parc Chavat.

Ball Podium Weekend Dance.

Feuerwerk um 23 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Cadillac-Podensac