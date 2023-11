Démonstration, atelier et sensibilisation Parc Charron, Bibliothèque François Mitterrand Ambarès-et-Lagrave, 6 décembre 2023, Ambarès-et-Lagrave.

Démonstration, atelier et sensibilisation Mercredi 6 décembre, 13h30 Parc Charron, Bibliothèque François Mitterrand Tout public – Gratuit – Sur inscription : seulement pour l’animation « PalArbres »

Stands :

• Association AFAH : Présentation de l’association, sensibilisation aux besoins des arbres et infos sur les arbres fruitiers.

• Société Française Arboricole : Conseils pour réussir sa plantation et l’entretien de ses arbres, notamment les arbres fruitiers, démonstration de grimpe d’arbres et présentation de la structure.

• Jardi’Recup : Jardinage d’hiver, atelier bouture de nourriciers, comment composter en hiver ou sur son balcon.

• Accueil « PalArbres » : Initiation aux bains de forêt (sur réservation : Jauge 20 places) et présentation des « ArbrASons », avec Patricia Chatelain.

• Accès à la grainothèque de la ville et à une sélection de livres : sur l’importance du végétal et du patrimoine arboricole de la ville.

• Présentation des budgets participatifs de la ville : Projets autour de la construction et la pose de nichoirs à oiseaux et à chauve-souris, création

Parc Charron, Bibliothèque François Mitterrand 9 Rue Edmond Faulat Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T13:30:00+01:00 – 2023-12-06T17:00:00+01:00

arbres L’Arbre en fête