à partir de 18h00 /Ambarès et Lagrave (Place du Maréchal Leclerc / Parc Charron) / Entrée libre Cette édition de la Fête de la Musique se déroulera « le jour J » et permettra au public de (re)découvrir deux sites : la Vieille halle nouvellement restaurée et le Parc Charron, écrin de verdure. Côté scènes, des projets pédagogiques seront mis en valeur, des groupes émergeants seront à découvrir et des interventions dansées rythmeront la soirée. Pour ce premier jour de l’été, le Balkan Kartet vous invitera à une odyssée musicale rythmée pleine de bonne humeur. Renseignements / Réservations

Pôle Culturel Evasion

Place de la République 33440 AMBARES ET LAGRAVE

05 56 77 36 26

Pôle Culturel Evasion

Place de la République 33440 AMBARES ET LAGRAVE

05 56 77 36 26

contactculture@ambaresetlagrave.fr

Parc Charron
Rue Edmond Faulat 33440 AMBARES ET LAGRAVE
Ambarès-et-Lagrave
33440 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

