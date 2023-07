Fiest’A Balaruc-les-Bains : Que Tengo • Calle Mambo Parc Charles de Gaulle Balaruc-les-Bains, 26 juillet 2023, Balaruc-les-Bains.

Fiest’A Balaruc-les-Bains : Que Tengo • Calle Mambo Mercredi 26 juillet, 20h30 Parc Charles de Gaulle Entrée libre dans la limite des places disponibles

Simple à danser, riche à penser. Avec cette profession de foi lapidaire – qui pourrait aussi bien résumer la philosophie de notre festival – Que Tengo abat ses cartes sans aucune ambiguïté. Réuni autour de la chanteuse hispano-marocaine Sambar, déjà remarquée au sein de remuantes formations montpelliéraines, le quartet propose (à vos pieds) un cocktail vitaminé de rythmes cubains, de cumbia et de groove afro-caribéen, et (à vos ciboulots) un éventail de réflexions sensibles sur le monde et ses satanées claudications : questions migratoires, environnementales, féministes. Dansez engagés !

Música Electropachamámica. Voilà comment Calle Mambo définit le son élaboré à base d’instruments traditionnels andins (quena, quenacho, charango, cuatro, zampoña, gaïta) et de textures électroniques. Ce quartet chilien qui navigue depuis dix ans entre Berlin et Barcelone s’est forgé une solide réputation scénique en associant une large gamme de sonorités et rythmes patrimoniaux parfaitement maîtrisés (mambo, cumbia, chicha péruvienne) avec des éléments empruntés aux musiques urbaines (dub, hip hop, rock). Une synthèse excitante, urgente invitation à la transe.

Parc Charles de Gaulle Parc Charles de Gaulle 34540 Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.fiestasete.com »}] [{« link »: « http://www.fiestasete.com »}]

