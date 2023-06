Youpi au parc ! Parc Charles Boucher Orsay, 12 juillet 2023, Orsay.

Youpi au parc ! Mercredi 12 juillet, 15h00 Parc Charles Boucher Entrée libre – tout public

à partir de 15:00 : diabolo, jeux de motricité, ateliers créatifs sur le thème de la musique et du mouvement

16:00 à 18:00 : pour les 0 – 6 ans : chansons, histoires musicales et jeux de rythme autour de nombreux instruments

17:45 – 18:45 : Zumba kids

19:00 – 20:00 : Zumba adultes

Découvrez aussi sur place des jeux libre et une buvette participative.

Parc Charles Boucher Parc charles boucher Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T15:00:00+02:00 – 2023-07-12T20:00:00+02:00

