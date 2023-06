Ciné Plein Air : Ponyo sur la falaise Parc Charles Boucher Orsay, 8 juillet 2023, Orsay.

Samedi 8 juillet 2023 : 22h

Parc Charles Boucher, 7 avenue Foch 91400 Orsay

Alors qu’il joue sur la plage, le petit Sosuke découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve et décide de la garder avec lui. Le petit garçon lui promet de la protéger et de s’occuper d’elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto – un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la mer – la force à revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée à devenir humaine, Ponyo s’échappe pour retrouver Sosuke. Mais avant, elle répand l’élixir magique de Fujimoto dans l’océan qui va provoquer des vagues gigantesques et engloutir le village.

(…) Un émerveillement constant, épuisant de beauté et de perfection (…) A tous les niveaux, le résultat est d’une cohérence inouïe (…) La marque d’un génie qui n’a plus rien à prouver

Durée 1h 41min , Film d’animation De Hayao Miyazaki, Japon – 2009 – VF – À PARTIR DE 6 ANS

©Sudio Ghibili