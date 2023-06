Concert jazz : Danser avec Ella Fitzgerald Parc Charles Boucher Orsay Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Parc Charles Boucher, 7 avenue Foch 91400 Orsay Le big band du Conservatoire à rayonnement départemental Paris Saclay ouvrira en musique le ciné plein air. Les musiciens du département jazz du CRD accompagneront les interprétations d’Ella Fitzgerald. Parc Charles Boucher Parc charles boucher Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

