Atelier cirque : espace acrobatique pour dépasser ses limites Samedi 8 juillet, 14h00 Parc Charles Boucher Entrée libre

Samedi 8 juillet 2023 : 14h-18h

Parc Charles Boucher, 7 avenue Foch 91400 Orsay

De 7 à 13 ans : Le circuit circassien

(2 séances possibles : 14h30 et 16h, les enfants tourneront sur trois ateliers)

Un grand moment de découverte des arts du cirque. Différents espaces aménagés, parcourus en 1h30, permettent de s’immerger dans ses disciplines.

▪ Le terrain d’acrobatie, pour évoluer au sol et avec ses partenaires,

▪ Le parcours d’équilibre sur objet et de jonglerie, ou chacun va rencontrer son objet favori (fil de fer, boule, rouleau, diabolo, balles…).

▪ L’espace aérien, sous le grand portique, s’appuyer sur l’air avec un trapèze, une corde, un tissu…

A partir de 12 ans : L’agrès frisson

(atelier ouvert en continu de 14h30 à 17h)

Un instant où partager sa confiance avec un artiste et une discipline exigeante et impressionnante

Entrée Libre

Productions : cirque Ovale

Age préconisé : Tout public des 7 ans

Genre: Les arts du cirque

Durée : 14h /18h

crédits photographiques : cirque Ovale

Renseignements : Maison Jacques Tati / 14bis avenue Saint Laurent 91400 Orsay

01.69.82.60.00 / reservation@mjctati.fr / www.mjctati.fr

CIRQUE OVALE