Youpi au parc ! Mercredi 5 juillet, 10h30 Parc Charles Boucher Entrée libre – tout public 10:30 – 12:00 : ateliers créatifs et chasse aux couleurs

10:45 – 11:15 : histoires animées (à partir de 18 mois jusqu’à 5 ans)

15:00 – 19:00 : Kermesse festive !

19:00 – 20:00 : Zumba adulte

Découvrez aussi sur place des jeux libres et une buvette participative.

2023-07-05T10:30:00+02:00 – 2023-07-05T20:00:00+02:00

