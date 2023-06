Journée festive au parc #1 Parc Charles Boucher Orsay, 1 juillet 2023, Orsay.

Journée festive au parc #1 Samedi 1 juillet, 15h00 Parc Charles Boucher Entrée libre

15:00 à 18:00 : Animations et activités sur le thème des animaux et du fantastique (ateliers origami, ateliers créatifs, lectures contées)

15:30 à 16:30 : Histoires animées (à partir de 18 mois jusqu’à 5 ans)

Découvrez aussi sur place des jeux et une buvette participative

Parc Charles Boucher Orsay 91400 Essonne Île-de-France

2023-07-01T15:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

