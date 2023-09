Cet évènement est passé Réhabilitation du four à pain communal Parc Chapu Le Mée-sur-Seine Catégories d’Évènement: Le Mée-sur-Seine

Seine-et-Marne Réhabilitation du four à pain communal Parc Chapu Le Mée-sur-Seine, 16 septembre 2023, Le Mée-sur-Seine. Réhabilitation du four à pain communal Samedi 16 septembre, 17h30 Parc Chapu entrée libre Réhabilitation de l’ancien four à pain. Puis inauguration.

Atelier, cuisson, dégustation Parc Chapu 723 Rue Chapu 77350 Le Mée-sur-Seine Le Mée-sur-Seine 77350 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 87 55 00 https://www.lemeesurseine.fr/evenements/ https://www.facebook.com/villedumeesurseine/;https://www.instagram.com/villedumeesurseine/;https://www.youtube.com/channel/UCs0EpBtiXERcHIBasLLL2kw;https://www.linkedin.com/company/lemeesurseine Rénovation et remise en activité d’un ancien four à pain communal par un artisan boulanger. Cuisson et dégustation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Le Mée-sur-Seine, Seine-et-Marne Autres Lieu Parc Chapu Adresse 723 Rue Chapu 77350 Le Mée-sur-Seine Ville Le Mée-sur-Seine Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Parc Chapu Le Mée-sur-Seine latitude longitude 48.533533;2.635246

Parc Chapu Le Mée-sur-Seine Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mee-sur-seine/