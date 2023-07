Festival Barak’Théâtre – 8 juillet Parc Chantemerle Corbeil-Essonnes, 8 juillet 2023, Corbeil-Essonnes.

Festival Barak’Théâtre – 8 juillet Samedi 8 juillet, 15h00 Parc Chantemerle Entrée libre, gratuit

16h – Vernissage | Exposition à la médiathèque Chantemerle

19h – Scène ouverte – La machine à être

Il y a la ville, il y a le quartier, il y a un immeuble qui renferme des vies. Puis, il y a la croisée des chemins qui imprime les histoires de ces existences sur les murs d’un appartement ou dans des objets.

Le temps d’un échange autour d’une machine à coudre, un fils et sa mère évoquent les souvenirs ancrés et ceux qui s’envolent…

20h30-21h30 – SPECTACLE – La Bascule | Théâtre d’objet | Cie Les Grandes Personne | Durée : 1h | Tout public (à partir de 8 ans)

La Bascule rappelle dans quelles conditions, au prix de quelles luttes, l’abolition de la peine de mort s’est finalement imposée à la République française en 1981, avec un retard notoire sur la plupart des autres pays européens : même l’Espagne, à peine sortie du franquisme, avait supprimé la peine capitale… Il est y question de la prison et du fonctionnement de la justice, du droit de grâce présidentiel. Le spectacle présente de manière circonstanciée, les forces en présence, et il centre la réflexion sur procès et de l’exécution de Claude Buffet et de Gérard Bontems en 1972. Pour évoquer cette histoire, La Bascule recourt aux éléments ludiques et populaires que sont les poupées de chiffon, situées à mi-chemin entre l’art et l’artisanat.

ATELIERS

15h-18h : Initiation théâtre, construction et jeu de masque, initiation danse avec les intervenants de la Cie Liria.

10h-12h et 15h-17h : Atelier-spectacle “Lola et les animaux de la forêt” : parcours moteur et sensoriel / théâtre, mime, conte musical.

Parc Chantemerle bd Georges Michel Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T21:30:00+02:00

Suzane Brun