Concert – Petite Lucette Parc Chantemerle Corbeil-Essonnes, 7 juillet 2023, Corbeil-Essonnes.

Concert – Petite Lucette Vendredi 7 juillet, 22h00 Parc Chantemerle

Petite Lucette, c’est une musique vivante et vibrante qui cherche à réveiller nos corps et accueillir l’ivresse des sensations. Inspirée tant par les musiques du monde que par les musiques improvisées et le free jazz, elle mêle sincérité de l’improvisation, frénésie rythmique, et folie de l’instant présent. Entre transes, éclats free, et mélopées nostalgiques, Petite Lucette invoque l’énergie vitale de nos corps en mouvement, à travers une musique évocatrice d’histoires et de paysages.

Clémentine Ristord – Saxophones

Manon Saillard – Percussions

Mathieu Imbert – Batterie

Sylvain Fouché – Clavier

Pierre-Antoine Despatures – Contrebasse

Parc Chantemerle Rue Feray 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T22:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:00:00+02:00

©Margot Jourquin