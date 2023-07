Festival Barak’Théâtre – 7 juillet Parc Chantemerle Corbeil-Essonnes, 7 juillet 2023, Corbeil-Essonnes.

Festival Barak’Théâtre – 7 juillet Vendredi 7 juillet, 11h00 Parc Chantemerle Entrée libre, gratuit

11h – Déambulation – Le Crieur | Place du Comte Haymon | Cie Demain on change tout | Durée : 1h

« Le Crieur » est un spectacle déambulatoire, musicale et théâtrale. Inspiré des méthodes et techniques des crieurs disparus : Clocheteur des trépassés, Crieur tambour, Crieur réveil, Crieur de bonne espérance…

Nous redéfinissons les pratiques avec une marionnette géante dotée d’oralité et son équipage de crieurs (musiciens, comédiens, marionnettistes).

La dimension du merveilleux n’échappe pas à la réappropriation.

L’espace public est utilisé comme décor et contribue à la trame narrative.

Les informations locales deviennent sources et prétextes à raconter l’histoire insolite du Crieur :

« Le jour de carnaval, le monde est inversé. Cette célébration populaire marque la mort de l’année révolue et fête la renaissance d’un monde nouveau. Le Crieur devenu roi, exprime ses désirs. Il fait voter des lois au profit du peuple. Le roi tyran devenu crieur est contraint de porter les édits sur la place publique. »

Découvrez les informations de votre région / de votre festival aux rythmes de cette déambulation surprenante, poétique et déjantée. Les compositions musicales du Chimère Orchestra vous entraîneront hors du temps et la cloche des crieurs vous fera passer les portes du merveilleux.

18h – Déambulation – Le Crieur | Parc Chantemerle | Cie Demain on change tout | Durée : 1h

19h – Lancement du festival Barak’Théâtre – Pot

19h30 – Scène ouverte | Cie Art’Lambic

Colette, ou celle qui voulait savoir, est un conte musical qui raconte comment, à travers une série de trahisons rocambolesques et humoristiques, les humains ont fini par rompre leurs liens avec les animaux. Dans un univers onirique, à l’époque où les humains et les animaux se parlaient encore, le spectacle donne à entendre les problématiques contemporaines du pouvoir, de l’écologie et du respect du vivant.

20h30-21h30 – SPECTACLE – Si tu tombes | Théâtre d’objets | Cie Les Grandes Personnes | Durée : 70 min | Tout public (à partir de 9 ans)

On vous conduit à l’écart, par petits groupes, pour assister une réunion secrète. Des affiches permettent de deviner l’année, 1943.

Il s’agit d’établir un Conseil national de la Résistance et d’imaginer un programme pour l’après-guerre. Les décisions se prennent à l’unanimité, dans l’urgence. Bientôt, il faut se disperser.

Guidés par une inconnue, vous passez clandestinement dans les rues, fabriquez des pièces d’identité, tentez de joindre Londres. Enfin vous imprimez le programme du CNR, qui promet la sécurité sociale pour tous, et qui est intitulé Les Jours heureux.

22h00-23h00 – Concert | Cie Art’Lambic

Petite Lucette, c’est une musique vivante et vibrante qui cherche à réveiller nos corps et accueillir l’ivresse des sensations. Inspirée tant par les musiques du monde que par les musiques improvisées et le free jazz, elle mêle sincérité de l’improvisation, frénésie rythmique, et folie de l’instant présent. Entre transes, éclats free, et mélopées nostalgiques, Petite Lucette invoque l’énergie vitale de nos corps en mouvement, à travers une musique évocatrice d’histoires et de paysages.

Parc Chantemerle bd Georges Michel Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T11:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:00:00+02:00

