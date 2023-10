BACKSTREET GIRLS Parc Chantecler Talence, 18 novembre 2023, Talence.

BACKSTREET GIRLS Samedi 18 novembre, 14h00 Parc Chantecler Entrée gratuite sans inscription

Découvrez la restitution d’un projet artistique et collectif où des jeunes du territoire et l’artiste autrichienne plasticienne Lilee Imperator sont venus mettre en lumière à travers une fresque, le récit et l’histoire du quartier de Thouars. Objectif : promouvoir l’égalité femme-homme, l’inclusion sociale et intergénérationnelle par la pratique du street-art et du graffiti.

Organisé par l’association « L’inconnue » en partenariat avec l’association Frédéric Sévène et la radio « La Clé des Ondes ».

Parc Chantecler 181 rue François Boucher 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:00:00+01:00

