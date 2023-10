The Walking Bass Festival parc chanot Marseille, 31 octobre 2023, Marseille.

The Walking Bass Festival Mardi 31 octobre, 19h00 parc chanot

Psychiatric Nightmare Edition – Electronic Horror Music Festival

31 octobre 2023 | Veille de jour férié

Parc Chanot | Marseille

Un acte V plus terrifiant que jamais dans un nouveau lieu inédit… WALKERS, oserez-vous pénétrer dans l’hôpital psychiatrique du Parc Chanot ?

: www.thewalkingbass.fr

Bienvenue dans l’asile le plus reculé de la planète. On t’a emmené ici Walker parce que tu as dévié. Tu t’en souviens ?

Te voici désormais entre les mains des soignants. Sont-ils si bienveillants ? Tu doutes et tu as probablement raison.

Observe les autour de toi. Cette femme en camisole mérite-t-elle vraiment d’être isolée ? Et pourquoi cet homme hurle-t-il à la mort ?

Est-ce vraiment toi qui a sombré finalement…

Tu es ici pour tenter de préserver ta lucidité et comprendre ce qui fait basculer l’humain dans la folie. Tu es ici pour échapper à la lobotomie.

Méfie-toi des piqûres et des cachets…

2 SCÈNES

HARD MUSIC – TECHNO – TRANCE

20 ARTISTES

ANIMATIONS SPÉCIALES

MANÈGES & TRAIN FANTÔME

HALLOWEEN PARTY

► Early Ticket : 30 € (hors FDL)

► Regular Ticket : 35 € (hors FDL)

► Late Ticket : 40 € (hors FDL)

► Last Call : 45 € (hors FDL)

► DR. PEACOCK w. DA MOUTH OF MADNESS

► OGUZ

► AJJA

► BILLX

► N-VITRAL

► GRAVIITY

► ALIGNMENT

► KOKMOK

► BELIK BOOM

► DEKEL

► KEPLER

► LA KAJOFOL

► LE BARD

► L-XIR

► MAISSOUILLE b2b NEKO

► MODUS

► ODDWAVE

► SMOOTH CRIMINAL

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

parc chanot Rond point du Prado 13008 Marseille Marseille 13008 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.thewalkingbass.fr/ »}] [{« link »: « http://www.thewalkingbass.fr »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T19:00:00+01:00 – 2023-11-01T05:00:00+01:00

2023-10-31T19:00:00+01:00 – 2023-11-01T05:00:00+01:00