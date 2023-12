Gipsy Kings by Pablo Reyes PARC CHANOT Marseille 08, 27 janvier 2024, Marseille 08.

Concert exceptionnel des Gipsy Kings par Pablo Reyes member former du groupe international, qui a vendu plus de 25 millions d’albums.Musiciens catalans, de rumba, de flamenco, de salsa et de pop, avec Kema Baliardo petit fils de Manitas de Plata, Manolo Gimenez, Antonio et Mario Reyes. Tous les tubes de notre enfance avec des nouveautés. 25 ans après leur début, leur popularité n’a pas faibli dans le monde et le nombre de tubes diffusés est exceptionnel.

Tarif : 52.00 – 52.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 21:00

PARC CHANOT . 13008 Marseille 08