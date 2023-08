75e anniversaire de la première Cité Castor de France : conférence de l’architecte-urbaniste Michel Pétuaud-Létang Parc Cazalet – l’Orangerie Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Pessac 75e anniversaire de la première Cité Castor de France : conférence de l’architecte-urbaniste Michel Pétuaud-Létang Parc Cazalet – l’Orangerie Pessac, 14 octobre 2023, Pessac. 75e anniversaire de la première Cité Castor de France : conférence de l’architecte-urbaniste Michel Pétuaud-Létang Samedi 14 octobre, 17h00 Parc Cazalet – l’Orangerie Gratuit. Sur inscription. « La somme des intérêts particuliers n’a jamais fait un intérêt collectif.

Si toutes le utopies ne voient pas le jour, tout ce qui existe est né d'une utopie ». L'architecte-urbaniste bordelais, Michel Pétuaud-Létang, developpera les thèmes de son récent ouvrage : « La ville est morte. Vive les villes ». Parc Cazalet – l'Orangerie 30 avenue Pierre Castaing, 33600 Pessac Pessac 33600 France

