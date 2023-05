Soirée musicale à Léognan Parc Castagnetto Carducci Léognan Catégories d’Évènement: Gironde

Léognan Soirée musicale à Léognan Parc Castagnetto Carducci, 21 juin 2023, Léognan. Soirée musicale à Léognan Mercredi 21 juin, 18h00 Parc Castagnetto Carducci • 18h : Concert de l’école municipale de Musique

• 19h45 : Groupe Vocal DE SI DE LA

• 20h15 : Band’ à Léo

• 21h : WHISKEY PARADIS (Funk / disco / hip-hop / vintage) Petite restauration disponible sur place, assurée par les associaitons de jumelage de la commune. Parc Castagnetto Carducci Route de Cadaujac, 33850 LEOGNAN Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

