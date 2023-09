Inauguration du parc Cartailhac – Samedi 30 septembre Parc Cartailhac Cugnaux Catégories d’Évènement: Cugnaux

Haute-Garonne Inauguration du parc Cartailhac – Samedi 30 septembre Parc Cartailhac Cugnaux, 30 septembre 2023, Cugnaux. Inauguration du parc Cartailhac – Samedi 30 septembre Samedi 30 septembre, 15h00 Parc Cartailhac Le parc Cartailhac, situé à proximité du Lycée Henri Matisse, a été créé dans les années 1980 dans le quartier des archéologues de Villeneuve-Tolosane. Cette zone a fait l’objet de découvertes archéologiques remarquables, notamment sur la période préhistorique du chasséen. L’aménagement du parc Cartailhac a pour vocation d’établir un « musée à ciel ouvert » autour de la vie quotidienne des Chasséens et plus largement de l’histoire du territoire. Une attention toute particulière au développement de la biodiversité en ville a également été apportée. PROGRAMME

15 h – Inauguration en présence des personnalités et des acteurs de la construction Jusqu’à 17 h Visites guidées du musée et des expositions et animations par Grottes & Archéo Tout public Parc Cartailhac Rue Henri Breuil, 31270 Villeneuve-Tolosane Cugnaux 31270 L’Agora Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T15:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

2023-09-30T15:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00 inauguration parc Détails Catégories d’Évènement: Cugnaux, Haute-Garonne Autres Lieu Parc Cartailhac Adresse Rue Henri Breuil, 31270 Villeneuve-Tolosane Ville Cugnaux Departement Haute-Garonne Lieu Ville Parc Cartailhac Cugnaux latitude longitude 43.529267;1.346492

Parc Cartailhac Cugnaux Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cugnaux/