Échappée verte sur la rive droite, Lormont Parc Carriet Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Échappée verte sur la rive droite, Lormont Parc Carriet, 9 octobre 2022, Lormont. Échappée verte sur la rive droite, Lormont Dimanche 9 octobre, 15h00 Parc Carriet

Tarif : 5 €. Sur inscription.

Suivez un guide pour découvrir trésors patrimoniaux et naturels de Lormont tout en participant à une aventure artistique itinérante « Les Pheuillus » dans le cadre du FAB. Parc Carriet Parc Carriet Carriet Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Découvrez en arpentant un ancien chemin forestier les multiples visages de la ville de Lormont. Du Parc du Haut Carriet au sommet du plateau du Haut Lormont au Parc de l’Ermitage, véritable réserve de biodiversité, le fil vert de Lormont vous propose un nouveau regard sur le vieux bourg, la Garonne et le Pont d’Aquitaine. Durant cette balade, vous apercevrez Les Pheuillus, peuple réputé paisible et voyageur. Ils prennent leur temps, celui de la nature qui les a vus naître. Les Pheuillus se mélangent aux gens dont ils adoptent avec facilité les attitudes et habitudes. Ne craignez rien, cette invasion est totalement pacifique ! Ce parcours pédestre dure 2h. Le guide* vous attendra à 15h devant l’entrée du Parc Carriet (proximité de la Piscine de Lormont), à 500 m de l’arrêt de tram A Mairie de Lormont. La visite se terminera à 17h proche de la sortie du Parc de l’Ermitage, rue Saint Cricq, à 500 m de l’arrêt de tram A Les Iris. Le FAB (Festival International des Arts de Bordeaux Métropole) a le plaisir d’accueillir Les Pheuillus dans des espaces naturels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-09T15:00:00+02:00

2022-10-09T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Parc Carriet Adresse Parc Carriet Carriet Ville Lormont lieuville Parc Carriet Lormont Departement Gironde

Parc Carriet Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Échappée verte sur la rive droite, Lormont Parc Carriet 2022-10-09 was last modified: by Échappée verte sur la rive droite, Lormont Parc Carriet Parc Carriet 9 octobre 2022 Lormont Parc Carriet Lormont

Lormont Gironde