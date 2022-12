Visite guidée du parc Gulbenkian Parc Calouste Gulbenkian, 19 septembre 2020, Benerville-sur-Mer.

Présentation guidée des arbres remarquables du parc avec une visite botanique

Parc Calouste Gulbenkian Chemin des enclos, 14910 Bénerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie

Légué à la Ville de Deauville en 1974, le Parc Gulbenkian (appelé jusqu’en 2010 : Domaine des Enclos) est un parc paysagé de 39 hectares situé à Bénerville-sur-mer, aux portes de Deauville. Il fut acquis et transformé, à partir de 1937 par Calouste Gulbenkian (1869 1955), l’une des plus grosses fortunes du XXe siècle, philanthrope et grand collectionneur d’art, passionné par les oiseaux et les jardins. Alexandre Genest, responsable des parcs et jardins de la Ville de Deauville et Sylvain Martinel, responsable des espaces verts accueilleront les visiteurs pour une présentation commentée des arbres remarquables du parc.

A défaut d’être un artiste, Calouste Gulbenkian s’empare et transforme ce parc du pays d’Auge, pour en faire l’œuvre de sa vie. Dès son acquisition en 1937 et jusqu’en 1939, il le fait redessiner par Achille Duchêne, célèbre paysagiste (qui restaura le Parc du Château de Vaux Le Vicomte et de l’Abbaye de Royaumont, La guerre et l’occupation interrompent sa conception et cause de grandes dégradations. De 1946 à 1954, alors qu’Achille Duchesne a disparu, la restauration du parc des Enclos va nourrir, une correspondance, sensible et complice, avec Saint-John Perse (Alexis Leger) (1887-1975) poète et diplomate, passionné par les paysages et les oiseaux, futur Prix Nobel de littérature (1960).

Le parc Gulbenkian sera ouvert en continu de 11h à 19h le samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-09-19T11:30:00+02:00

2020-09-20T16:00:00+02:00

© Naïade Plante