Les Escales, voyage musical et gourmand Samedi 15 juillet, 19h30 Parc Buffon Entrée Libre – Les Escales – A Qui Le Tour en partenariat avec Roissy Pays de France proposent un voyage musical et gourmand naviguant entre les cultures du monde. Mêlant une programmation de concerts à la dégustation de spécialités culinaires (Food Trucks) ; le programme vous invite à partager ces moments conviviaux dans une ambiance « guinguette du monde ». Lucas Santtana

Lucas Santtana nous invite à remettre en question notre vision du paradis en affirmant que le véritable paradis se trouve sur Terre. À travers des sonorités modernes, électroniques, jazz teintées de musique brésilienne, l’auteur-compositeur nous porte vers des sujets militants avec douceur et créativité. Ignacio Maria Gomez

Chanteur, guitariste et percussionniste, l’Argentin Ignacio Maria Gomez est un nomade qui s’inspire de ses voyages pour composer. Il mêle des sonorités africaines à des chants d’Amérique du Sud tout en proposant au spectateur d’expérimenter une nouvelle forme de méditation à voix haute. Le chanteur nous invite dans son univers musical qui se dissocie des structures conventionnelles de la chanson et met en avant des chants profonds. Infos Pratiques :

Entrée libre dès 19H30

Parc Buffon – 1 Rue du Maréchal Joffre, 77410 Claye-Souilly ACCÈS :

En transports en communs :

– BUS : Ligne 8 (Meaux, Pantin, Bobigny) – Ligne 12 (Mitry, Claye) – Ligne 18 (Claye, Mitry RER) – Ligne 19 (Charny, Claye) – Ligne 20 Express (Meaux, Roissy)

– RER : Ligne B (Mitry-Claye) puis Ligne 18 (Mitry RER, Claye) – descendre à l’arrêt Mairie.

En voiture :

– De Paris, suivre la RN3 direction Meaux ou la N104 et sortir à Claye-Souilly.

– Parkings : 3 parkings situés à moins de 300m du Parc Buffon : Place Charles de Gaulle (en face de la police municipale), La Poste et Salle Place Oxygène. RESTAURATION :

Des food trucks aux saveurs du monde viendront enchanter vos papilles et des rafraîchissements en partenariat avec des brasseurs locaux, seront proposés N’hésitez pas à vous munir de vêtements chauds pour des fin de soirées confortables.

* En cas d’intempéries, le concert est maintenu à l’Espace Malraux – Place Charles de Gaulle, 77410 Claye-Souilly —— Les Escales, voyage musical et gourmand sont proposées par A Qui Le Tour en partenariat avec Roissy Pays de France et la ville de Claye-Souilly.

