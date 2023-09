FASCINANTE NATURE Parc Brissac, 21 octobre 2023, Brissac.

Brissac,Hérault

Une balade offrant de beaux points de vue sur la vallée et le château de Brissac.

L’occasion de découvrir la rivière Avèze et ses eaux cristallines, les éléments naturels typiques du territoire pour finir avec une dégustation et un pique nique tiré du sac.

2023-10-21 10:30:00 fin : 2023-10-21 12:30:00. .

Parc

Brissac 34190 Hérault Occitanie



A walk offering beautiful views over the valley and the Château de Brissac.

An opportunity to discover the Avèze river and its crystal-clear waters, and the natural elements typical of the area, ending with a tasting and a picnic

Un paseo con hermosas vistas sobre el valle y el castillo de Brissac.

Una oportunidad para descubrir el río Avèze y sus aguas cristalinas, los elementos naturales típicos de la zona y terminar con una degustación y un almuerzo para llevar

Eine Wanderung mit schönen Aussichtspunkten auf das Tal und das Schloss von Brissac.

Die Gelegenheit, den Fluss Avèze und sein kristallklares Wasser sowie die typischen Naturelemente der Gegend zu entdecken, um mit einer Weinprobe und einem Picknick aus dem Rucksack zu enden

Mise à jour le 2023-09-25 par ADT34