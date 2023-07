Visite guidée du parc Boussard (Lardy) Parc Boussard Lardy Catégories d’Évènement: Essonne

Lardy Visite guidée du parc Boussard (Lardy) Parc Boussard Lardy, 17 septembre 2023, Lardy. Visite guidée du parc Boussard (Lardy) Dimanche 17 septembre, 15h00 Parc Boussard Un rêve d’architecte

Jardin emblématique de Lardy, le parc Boussard témoigne de l’œuvre paysagère de Joseph Marrast, architecte urbaniste, et figure parmi les rares jardins d’ Île-de-France de l’époque Art déco (1927).

Le parc Boussard, lauréat du loto du Patrimoine, a été entièrement restauré en 2022. Parc Boussard 43 rue de Verdun 91510 Lardy Lardy 91510 Essonne Île-de-France 01 69 27 14 00 https://www.ville-lardy.fr/Parc-Boussard-un-jardin-Art-deco.html https://www.ville-lardy.fr/Parc-Boussard-un-jardin-Art-deco.html Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 Commune de Lardy Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Lardy Autres Lieu Parc Boussard Adresse 43 rue de Verdun 91510 Lardy Ville Lardy Departement Essonne Lieu Ville Parc Boussard Lardy

Parc Boussard Lardy Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lardy/