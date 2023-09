Escape Games spécial 100 ans de Sceaux : L’Ordre de la Mouche à miel Parc Bourdeau, Antony Antony, 14 septembre 2023, Antony.

D’Antony au Domaine de Sceaux, plongez au cœur des années folles et l’univers des conspirations ! Alors que le Département de la Seine s’apprête à acquérir le Domaine, l’Ordre de la Mouche à miel ressurgit après des siècles. Son souhait ? Garder le domaine sous sa gouvernance ou le faire disparaître à jamais. Enfilez votre costume et partez sur les traces de cet ordre mystique. Décryptez leurs codes et percez leur mystère !

Départ : Parc Antony Bourdeau, 20 rue Velpeau, Antony

A partir de 12 ans

Durée : entre 1h30 et 2h

Distance : entre 1,5 km et 3km

Pour commencer à jouer cliquer ici depuis un téléphone mobile.

Parc Bourdeau, Antony 20 rue Velpeau 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France https://destination.hauts-de-seine.fr/ [{« link »: « https://escapethecity.fr/chatbot/v2/mission_tuto.html?game_id=sz8p&language=fr_FR »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T00:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:59:00+02:00

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:59:00+02:00