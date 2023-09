Cet évènement est passé Exposition « Aux alentours du parc de Sceaux – Antony, du village à la ville » Parc Bourdeau, Antony Antony Catégories d’Évènement: Antony

Hauts-de-Seine Exposition « Aux alentours du parc de Sceaux – Antony, du village à la ville » Parc Bourdeau, Antony Antony, 14 septembre 2023, Antony. Exposition « Aux alentours du parc de Sceaux – Antony, du village à la ville » 15 – 17 septembre Parc Bourdeau, Antony A l’occasion du centenaire de l’acquisition du Domaine départemental de Sceaux, la ville d’Antony vous invite à survoler les alentours antoniens du parc de 1921 à 2021.

Découvrez les transformations d’Antony, du village à la vile, à partir des photographies aériennes de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).

Expositon visible depuis les grilles du parc Bourdeau

Parc Bourdeau, Antony
20 rue Velpeau
92160 Antony

2023-09-15T00:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:59:00+02:00

