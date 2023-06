Le Parc Bourdeau accueille les groupes sélectionnés par le Conseil des Jeunes Citoyens et les associations antoniennes Parc Bourdeau Antony Antony Catégories d’Évènement: Antony

Le Parc Bourdeau accueille les groupes sélectionnés par le Conseil des Jeunes Citoyens et les associations antoniennes

Mercredi 21 juin, 15h00
Parc Bourdeau

Scène pavillon Bourdeau
Concert en plein air avec plusieurs associations de la ville dans des ambiances variées (jazz, classique, chanson…)

15h Conservatoire

17h30 chorale Chant’Reine

18h30 Amazing Grace (chœurs d’enfants)

19h30 OHVA (orchestre d’harmonie)

20h10 Opus 13

21h Antony jazz (Little Band & Combo) Scène Maison des arts Les talents repérés pour vous par le conseil des jeunes citoyens ! 19h Melrose (pop francophone)

19h45 Polluxies (indie rock alternatif)

20h30 The Gentlemen of Leisure (rock)

21h15 Frelons Urticants (funk fanfare)

22h15 EGIDE (électro pop)

Foodtruck : venez pique-niquer dans le parc !

Parc Bourdeau
92160 Antony
20 rue Velpeau

2023-06-21T15:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

