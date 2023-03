Florilège de Sons par L’Association ArTypik Parc botanique Jean-Pierre Lanson Maine-de-Boixe Catégories d’Évènement: Charente

Florilège de Sons par L’Association ArTypik Parc botanique Jean-Pierre Lanson, 4 juin 2023, Maine-de-Boixe. Florilège de Sons par L’Association ArTypik Dimanche 4 juin, 14h30 Parc botanique Jean-Pierre Lanson 5€, gratuit pour les -12 ans. Chorale EnfantS

Chorale Adultes

Fabrication d’instruments Vert avec reconnaissance de plantes

Concert « NotaNota » Duo (Guitare, Harmonica) Parc botanique Jean-Pierre Lanson Le Moulin à Vent, Mansle, 16230, Charente, Nouvelle-Aquitaine Maine-de-Boixe 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine Au début du siècle, le site des « fosses rouges » n'était encore qu'une carrière de sable. Puis peu à peu, elle se transforma en décharge municipale. En 1987, la politique de la commune a permis le réaménagement de l'ancienne carrière en un arboretum riche de 80 variétés différentes. En 1996, Monsieur Jean-Pierre Lanson, président de la Société Franco Européenne de Fuchsiaphilie, fit don de sa collection de fuchsias à la ville de Mansle. Le parc acquit une nouvelle fonction en tant que « jardin d'acclimatation de fuchsias ». Le parc fut aménagé pour recevoir ces plantes. Une cascade et une rivière artificielles virent le jour afin de recréer une ambiance similaire aux conditions naturelles de vie du fuchsia. Aujourd'hui, la collection de fuchsias comprend environ 400 variétés, hybrides et botaniques. La mairie de Mansle travaille en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle afin d'augmenter sa collection mais aussi de la pérenniser.

