Visite et découverte du jardin botanique de Dax 3 et 4 juin Parc botanique du Sarrat Ouverture libre et gratuite pour les RDV aux Jardins, nombreuses animations, stand et conférence, visites guidées gratuites. Parc botanique du Sarrat Rue du Sel Gemme, 40100, Dax, Landes, France Inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1990 avec sa maison inspirée du style californien des années 30, le domaine du parc du Sarrat est un compromis entre style paysager et jardin régulier recensant plus de mille arbres du monde entier de 130 essences différentes et 200 espèces d'arbustes. Superficie : 3 ha.

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

