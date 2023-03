Découverte du parc botanique à travers les sons de la nature Parc Botanique des Landes girondines Préchac Catégories d’Évènement: Gironde

Découverte du parc botanique à travers les sons de la nature Parc Botanique des Landes girondines, 2 juin 2023, Préchac. Découverte du parc botanique à travers les sons de la nature 2 – 4 juin Parc Botanique des Landes girondines Tarifs : 6€ (visite libre) et 9€ (visite guidée), demi-tarif pour les 5-18 ans. Le vendredi sera réservé aux enfants afin de leur expliquer la nature du lieu, les plantes, la faune et leur apprendre pourquoi et comment protéger notre environnement.

Le samedi seulement sur réservation.

Le dimanche : pendant cette journée sur le thème de la musique au jardin, il faudra plutôt rechercher où et quels sons l'on entend vraiment dans la nature. Visite guidée et visite libre ensuite vous ferons découvrir ce lieu magique. Parc Botanique des Landes girondines 33730 Préchac Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 65 28 01 [{« type »: « phone », « value »: « 0556652801 »}] Le parc botanique est un lieu sans aucun entrant chimique entièrement naturel. Vous trouverez des arbres rares mais spécifiquement des chênes (180 différents taxons), puis bien d'autres arbres et arbuste tels que les charmes, bouleaux, frênes, etc ainsi que de nombreux camélias, rhododendrons et azalées. De Préchac direction Captieux à 4 km à partir du bourg tourner à droite puis 1 km dans le bois

