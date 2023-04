Visite découverte du Parc botanique de Cornouaille Parc botanique de Cornouaille, 2 juin 2023, Combrit.

Visite découverte du Parc botanique de Cornouaille 2 – 4 juin Parc botanique de Cornouaille 8.50€ Adultes 4.50€ Enfants

En lisière d’océan, le Parc botanique de Cornouaille met en scène une flore voyageuse exceptionnelle et une riche collection de minéraux.

Créé en 1981 par Jean-Pierre Gueguen, le Parc botanique de Cornouaille s’étend sur plus de 4,5 hectares. C’est un parc privé bénéficiant d’un micro-climat. Ce parc à l’anglaise est l’aboutissement de nombreuses années de recherche et de séjours dans les parcs et jardins botaniques d’Angleterre, Cornouailles, des régions du sud de Londres, d’Écosse, du Pays de Galles. L’aventure commence à Winchester en Grande-Bretagne…

Le Parc botanique de Cornouaille est avant tout l’invitation à une flânerie botanique où rêve et réalité empruntent les allées sinueuses du parc. La promenade offre à l’amateur comme au visiteur averti une visite culturelle et pédagogique. Si le parc s’est doté de 25.000 plantes, soit 4.000 espèces, c’est avec un souci d’enrichissement du patrimoine botanique.

Parc botanique de Cornouaille Pont-l’abbé, Combrit, Finistère, Bretagne Combrit 29120 Finistère Bretagne Parc à l’anglaise de plus de 20 ans : des collections de plantes venant du monde entier, à découvrir dans les larges perspectives, dans les rocailles, dans le jardin aquatique, parfaitement intégrées dans ce milieu naturel préservé. Quimper vers Pont -l’Abbé. Prendre la direction de Bénodet Parc à 2 km.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©parcbotaniquedecornouaille