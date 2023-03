Visite du parc Bortoli et du jardin expérimental de la Société d’Horticulture Parc Bortoli – Société d’horticulture et d’arboriculture des Bouches du Rhône Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Visite du parc Bortoli et du jardin expérimental de la Société d’Horticulture Parc Bortoli – Société d’horticulture et d’arboriculture des Bouches du Rhône, 3 juin 2023, Marseille. Visite du parc Bortoli et du jardin expérimental de la Société d’Horticulture Samedi 3 juin, 10h00 Parc Bortoli – Société d’horticulture et d’arboriculture des Bouches du Rhône 20 personnes maximum Visite botanique du parc Bortoli et du jardin de la Société d’Horticulture où vous pourrez découvrir les oliviers, les plantes à usages, les plantes résistantes au changement climatique de Marseille. Parc Bortoli – Société d’horticulture et d’arboriculture des Bouches du Rhône 2 chemin du lancier 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « info@societe-horticulture-bdr.com »}] http://societe-horticulture-bdr.com L’ancien domaine agricole du XIXe s. accueille le parc Bortoli et le jardin expérimental de la Société d’horticulture et d’arboriculture des Bouches du Rhône, avec sa collection d’oliviers Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

