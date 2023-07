Kitchen Groove Band parc Borloo 59130 Lambersart Lambersart, 8 juillet 2023, Lambersart.

par la Roulotte ruche

dans le cadre d’Assoss’ en fête

A grands coups de poêlons et casseroles, ces marmitons un peu toqués concoctent une musique garantie 100% inox et fonte, pour proposer à la carte des entremets dansants et festifs. Kitchen Groove Band mitonne la samba, mijote le zouk et fait monter la salsa ! Pour un service impeccable… et rythmé !

14h à 18h

au parc Borloo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

