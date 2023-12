FESTIVAL MARSATAC 1 JOUR PARC BORELY Marseille, 15 juin 2024, Marseille.

C’est le retour du festival Marsatac dans toute sa splendeur ! Cette édition 2024 se déroulera les 14,15 et 16 juin prochains dans LE plus beau parc de la ville, le Parc Borély ! Hey on est Marseillais où on l’est pas ? – VENDREDI 14 JUIN 2024 :Werenoi – Patrick Mason – Daria Kolosova – Baby Volcano- SAMEDI 15 JUIN 2024 :Luidji – Kekra – Jersey- DIMANCHE 16 JUIN 2024 : SDM – Marlon Hoffstadt aka DJ DADDY TRANCE – Miss Bashful X DBBD – TIF – HOUDI L’ACCÈS AUX MINEURS NON ACCOMPAGNÉS EST STRICTEMENT INTERDIT ! LE FESTIVAL MARSATAC SERA ACCESSIBLE AUX MINEURS À PARTIR DE 12 ANS UNIQUEMENT ACCOMPAGNÉS D’UN MAJEUR RESPONSABLE, DÉSIGNÉ PAR LE TUTEUR LÉGAL DU MINEUR PAR DÉCHARGECe billet est unique. Une fois scanné à I’entrée du lieu, aucun autre exemplaire de ce billet ne sera accepté au contrôle d’accès. Une pièce d’identité pourra vous être demandée.Toute personne présente sur le festival Marsatac consent à la prise de photos/vidéos et à l’utilisation de son image par Orane. Toute personne achetant un billet pour le festival Marsatac consent au règlement intérieur de ce dernier.

Tarif : 47.00 – 47.00 euros.

Début : 2024-06-15 à 16:00

Réservez votre billet ici

PARC BORELY AVENUE DU PARC BORELY 13008 Marseille Bouches-du-Rhône