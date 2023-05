Visite guidée du parc, à l’occasion de la journée festive « La Caudéranie » Parc Bordelais, 17 septembre 2023, Bordeaux.

Visite guidée du parc, à l’occasion de la journée festive « La Caudéranie » Dimanche 17 septembre, 10h00 Parc Bordelais Gratuit. Entrée libre.

« La Caudéranie » invite à la découverte du parc Bordelais et de ses environs !

Pour cette nouvelle édition, venez explorer la richesse du parc Bordelais en compagnie de notre section permaculture et de notre club nature. Redécouvrez le patrimoine architectural de Caudéran au cours d’une promenade commentée dans les rues du quartier !

Plusieurs foodtrucks seront présents pour vous proposer des repas sains, locaux et de quoi vous désaltérer.

Un espace détente dédié aux familles est mis à votre disposition avec des jeux, des coloriages pour profiter de la journée au rythme des plus petits.

Sur scène, assistez à un concert et de nombreuses animations.

Ensemble, pour un moment de fête, de rire et de (re)découvertes de notre précieux patrimoine.

Parc Bordelais Rue du Bocage, 33000 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.bordeaux.fr/ Découvrez le parc public champêtre créé par le paysagiste Eugène Bühler, un des plus grands paysagistes du XIXe siècle. Son travail est reconnaissable par la qualité du tracé de ses plans et également par sa grande connaissance botanique qui lui permet de construire un magnifique décor paysager.

Le parc a été créé à la fin XIXe siècle, et possède un chênaie en étoile, des bosquets, un plan d’eau, de grandes allées de circulation, des animaux de races locales et des aires de jeu. Parc Bordelais : côté rue Carnot, et rue Bocage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

