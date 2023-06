Guignol Guerin au Parc Bordelais Juillet – Aout 2023 Parc Bordelais Bordeaux, 8 juillet 2023, Bordeaux.

Guignol Guerin au Parc Bordelais Juillet – Aout 2023 8 juillet – 3 septembre Parc Bordelais Tarif : 6 €.

Le théâtre de marionnettes du Guignol Guérin est ouvert en Juillet et en Août au Parc Bordelais

Théâtre de marionnettes fondé en 1853, ce CHEVALIER DES ARTS ET DES LETTRES est reconnu au Patrimoine Bordelais. Le Guignol Guérin qui fête cette année ses 170 ans d’existence, est la plus ancienne famille de marionnettistes de France, qui perpétue la tradition du véritable Guignol lyonnais depuis 6 générations.

Programme

Séances tous les jours sauf quelques dates, voir agenda :

Séances à 16h et / ou 17h

En cas de forte chaleur, séance repoussée à 17h

En cas de TROP forte chaleur ou forte pluie, séance annulée

Si vous avez un doute, contactez Philippe Guérin le jour même

au 06 89 18 88 18

Infos pratiques

Durée : 25 minutes environ

Lieu : Parc Bordelais, près des jeux pour enfants et de la maison des gardes (entrée rue Godard)

Accès en bus lignes 2, 3 et 5

Acces en Tram D – arrêt Courbet

