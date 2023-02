Pour un autre regard Parc Bordelais, 26 mars 2023, Bordeaux.

Dimanche 26 mars, 10h00 Parc Bordelais

Course à pied : 8 € en ligne, 12 € sur place.

Journée de sensibilisation au handicap et de découverte du handisport

Parc Bordelais rue Godard, 33000 Bordeaux Caudéran Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Pour la 1ère fois « Inner Wheel » et « Handisport » s’associent pour permettre à des personnes en situation d’handicap et valides de participer ensemble à des pratiques sportives partagées !

Le dimanche 26 mars, au Parc Bordelais, de 10h à 17h, « Inner Wheel Bordeaux Aliénor Europea », club de femmes bénévoles au service des femmes et des enfants démunis, propose une journée festive où sportifs en situation de handicap et sportifs valides vont se retrouver dans un esprit de bienveillance, de compréhension, malgré les différences… pour une journée d’échange et de partage.

L’objectif de cette journée est de récolter des fonds pour les reverser à des associations. 100 % des fonds récoltés sont reversés.

Les activités de cette journée : démonstrations de tennis fauteuil, basket fauteuil, danse, jeux vidéo, massages bien-être, atelier « Prends mon handicap », course à pied et restauration sur place.



