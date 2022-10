Festival des Lanternes : « L’odyssée lumineuse » Parc Bordelais Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Tarifs : 9 € – 13 €.

L’exposition « L’Odyssée Lumineuse » sera ouverte à Bordeaux au Parc Bordelais du 11 Novembre au 15 Janvier. Ce festival des lanternes mettra en lumière 500 statues féériques de manière 100% durable. Parc Bordelais rue Godard, 33000 Bordeaux Caudéran Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine L’événement familial des fêtes de fin d’année. La fête des lanternes 100% énergies renouvelables, une balade au cœur du parc plongera sans nul doute le promeneur dans un tour du monde engagé et célébrera les liens entre l’homme, l’animal et l’environnement. Dans une mise en scène haute en couleurs afin d’animer l‘imaginaire des spectateurs pour les sensibiliser à cette diversité en danger, les interroger sur les générations futures. Plus de 500 lanternes illumineront le parc Bordelais des Indiens aux cosmonautes et dinosaures géants en passant par l’Égypte ancienne et bien d’autres surprises ! Venez plonger dans 18 tableaux les plus féeriques les uns que les autres. Infos pratiques Entrée à partir de 18h

Fermeture du parc à 22h (dernier accès à 21h30)

Durée : 1h15

