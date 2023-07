Histoires à la volée ! Parc Boncompain Retournac, 12 juillet 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

Histoires à la volée ! de 10 h à 12 h et de 16h à 18h

Installez-vous et laissez-vous bercer, lectures à la demande, par l’équipe de la médiathèque (albums, contes,… prêts de revues, BD, …).

2023-07-12 fin : 2023-08-03 . .

Parc Boncompain place Boncompain

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Stories on the fly! 10 a.m. to 12 p.m. and 4 p.m. to 6 p.m

Sit back and let yourself be lulled to sleep, readings on demand by the media library team (albums, stories… magazine loans, comics…)

Cuentos al vuelo! de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00

Siéntese y déjese arrullar por las lecturas a la carta del equipo de la mediateca (álbumes, cuentos, etc… revistas, cómics, etc. en préstamo)

Geschichten im Vorbeigehen! von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr

Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich in den Schlaf wiegen, Lesungen auf Anfrage durch das Team der Mediathek (Alben, Märchen, … Ausleihe von Zeitschriften, Comics, …)

Mise à jour le 2023-06-29 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire