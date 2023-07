FÊTE DU CHIQUE Parc Bon Accueil – Boulodrome Gérardmer, 15 août 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Artisanat, produits régionaux, animations musicales du duo CECI-CELA, dégustation du « Chique » salé ou sucré, buvette et restauration sur place.. Tout public

Mardi 2023-08-15 fin : 2023-08-15 . 0 EUR.

Parc Bon Accueil – Boulodrome Quai du Locle

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Handicraft, regional products, musical animations of the duo CECI-CELA, tasting of the « Chique » salted or sweetened, refreshment bar and restoration on the spot.

Artesanía, productos regionales, animación musical a cargo del dúo CECI-CELA, degustación de « Chique » salado o dulce, puestos de refrescos y catering in situ.

Kunsthandwerk, regionale Produkte, musikalische Unterhaltung durch das Duo CECI-CELA, Verkostung des salzigen oder süßen « Chique », Imbiss und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES