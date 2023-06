Fête de la musique dyonisienne Parc Boma, Saint-Denis-de-Pile Saint-Denis-de-Pile, 17 juin 2023, Saint-Denis-de-Pile.

FÊTE DE LA MUSIQUE DYONISIENNE AU PARC À BOMA

L’Accordeur et la Ville de Saint-Denis-de-Pile s’associent pour une 8e édition de la fête de la musique dyonisienne au parc à Boma, en partenariat avec le centre socioculturel Portraits de Familles.

Au programme : groupes locaux, jeux géants, exposition photo, buvette, restauration et stands associatifs… tout ce qu’il faut pour passer un après-midi et une soirée festive et familiale !

Vous pourrez également découvrir la restitution des séances CLAS qui auront eu lieu de mars à juin à l’Accordeur avec Benjamin Desse.

Parc Boma, Saint-Denis-de-Pile

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T15:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:00:00+02:00

© Saint-Denis-de-Pile