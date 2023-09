Mon ami l’arbre – 26/9 Parc Bocquet Hellemmes Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Mon ami l'arbre – 26/9 Samedi 23 septembre, 10h00 Parc Bocquet Hellemmes Au programme :

Jeux sensoriels, ateliers scientifiques, approche sensible sont les ingrédients qui vous permettront de mieux connaître cet être vivant et peut-être même de vous faire ami avec lui…

Parc Bocquet, rdv au niveau de l’aire de jeux, 176 rue Roger Salengro N

ombre de participants limité, inscription recommandée :

Nord Nature Chico Mendès 0

3 20 12 85 00

education@nn-chicomendes.org

5 rue Jules de Vicq, Lille

A partir de 6 ans

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T12:00:00+02:00

