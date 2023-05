Course d’orientation: l’orientation des anges Parc Birabeille, 2 juin 2023, Mios.

Mios,Gironde

L’association l’Eyre des Anges organisent leur célèbre rando/course d’orientation pour Jade et Lucie le vendredi 2 juin au soir dans le Parc Birabeille.

Au programme, 3 parcours ouverts entre 18h et 20h30 :

– des balises pour les bambins (environ 800m)

– des balises pour les ados (2000 a 2500m)

– un parcours adulte ou familial (5500m).

Inscription sur place

Tarifs : 10 euros/personne

Plus d’informations : leyredesanges@gmail.com.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 20:00:00. EUR.

Parc Birabeille

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The association l’Eyre des Anges organizes their famous orienteering race for Jade and Lucie on Friday evening, June 2nd in the Parc Birabeille.

On the program, 3 courses open between 6pm and 8:30pm:

? markers for toddlers (about 800m)

? markers for teenagers (2000 to 2500m)

? an adult or family course (5500m).

Registration on site

Price : 10 euros/person

More information : leyredesanges@gmail.com

La asociación Eyre des Anges organiza su famosa marcha/carrera de orientación para Jade y Lucie el viernes 2 de junio por la tarde en el parque Birabeille.

En el programa, 3 recorridos abiertos entre las 18h y las 20h30:

? balizas para los más pequeños (unos 800 m)

? balizas para adolescentes (de 2000 a 2500m)

? un recorrido para adultos o familias (5500m).

Inscripción in situ

Precio: 10 euros/persona

Más información: leyredesanges@gmail.com

Der Verein l’Eyre des Anges organisiert am Freitag, den 2. Juni, abends im Parc Birabeille ihre berühmte Wanderung/Orientierungslauf für Jade und Lucie.

Auf dem Programm stehen drei Parcours, die zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr geöffnet sind:

? Markierungen für die Bambinis (ca. 800m)

? Markierungen für Jugendliche (2000 bis 2500m)

? ein Parcours für Erwachsene oder Familien (5500m).

Anmeldung vor Ort

Preise: 10 Euro/Person

Weitere Informationen: leyredesanges@gmail.com

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Coeur Bassin