Au royaume des pins Parc Birabeille Mios, 28 avril 2023, Mios.

Mios,Gironde

Une enquête ludique pour admirer, toucher, identifier les petits êtres cachés du monde de la litière et pour comprendre le mystère de la « décomposition « .

Pour les enfants de 4 à 8 ans.

Sur réservation auprès de l’office de tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon..

2023-04-28 fin : 2023-04-28 12:00:00.

Parc Birabeille

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A playful investigation to admire, touch and identify the small hidden beings of the litter world and to understand the mystery of « decomposition ».

For children from 4 to 8 years old.

On reservation at the tourist office Coeur du Bassin d’Arcachon.

Una investigación lúdica para admirar, tocar e identificar a los pequeños seres ocultos del mundo de la hojarasca y comprender el misterio de la « descomposición ».

Para niños de 4 a 8 años.

Con reserva previa en la oficina de turismo Coeur du Bassin d’Arcachon.

Eine spielerische Untersuchung, um die versteckten kleinen Wesen der Welt der Streu zu bewundern, zu berühren und zu identifizieren und um das Geheimnis der « Zersetzung » zu verstehen.

Für Kinder von 4 bis 8 Jahren.

Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Coeur du Bassin d’Arcachon.

