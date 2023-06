SELF DÉFENSE (parc Bernard Stasi) Parc Bernard Stasi Reims, 21 juin 2023, Reims.

SELF DÉFENSE (parc Bernard Stasi) Mercredi 21 juin, 15h15 Parc Bernard Stasi GRATUIT

Par l’association Amicale Carteret

Utilisé par les samouraïs lors des combats à mains nues, le Self Défense, a été conservé par les milieux militaires et policiers. Il est aujourd’hui un sport à part entière, accessible à tous et fondé sur le contrôle de soi et de l’adversaire.

A partir de 16 ans

20 places maximum

Inscriptions :

• en ligne en cliquant ici (à privilégier)

• par téléphone au 03 26 24 50 49 et au 03 26 79 86 23

Nous vous invitons à venir en tenue de sport (type pantalon de survétement, leggins, tee-shirt) et avec votre bouteille d’eau !

