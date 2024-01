Ci-gisait Cyrano // Compagnie Crescite Parc Bellevue Bourgon, 14 juin 2024, Bourgon.

Ci-gisait Cyrano // Compagnie Crescite Vendredi 14 juin 2024, 20h30 Parc Bellevue 6 et 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-14T20:30:00+02:00 – 2024-06-14T21:30:00+02:00

Fin : 2024-06-14T20:30:00+02:00 – 2024-06-14T21:30:00+02:00

D’après Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand

Angelo Jossec adapte et met en scène la pièce “Cyrano de Bergerac” d’Edmond Rostand, et raconte cette histoire en passant évidemment par les plus fameuses tirades tout en accentuant le parcours catastrophique de Cyrano. Et il s’y engage, pas un spectateur ne piquera du nez !

Après avoir accueillis « Mon royaume pour un cheval », « Macbeth Fatum », « Banquet Shakespeare » et « Bérénice », retour de la compagnie Crescite avec sa nouvelle création « Ci-gisait Cyrano ». Pour le metteur en scène, transmettre Cyrano aujourd’hui ou demain, n’est jamais chose inutile. C’est permettre à une oeuvre poétique de 1897 de passer de génération en génération, emmenant avec elle un jeu avec la langue et le vers, une certaine idée du grand siècle, un goût pour le théâtre et sa mise en abîme… grâce à la beauté, la jubilation et la tendresse.

La compagnie Crescite imagine une nouvelle version dans un spectacle tout-terrain, une pièce à la forme atypique, une invitation à (re)découvrir Cyrano, sa langue, son théâtre, son époque…

Parc Bellevue 5000F Imp. de Bellevue, 53410 Bourgon Bourgon 53410 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://theatreles3chenes.fr/cyrano/ »}]

Thomas Cartron